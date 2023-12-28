الهيئة العليا للأمن الصناعي تفتح باب القبول والتسجيل للعمل عبر “أبشر – توظيف”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

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وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/6/1445 هـ حتى يوم الخميس الموافق 22/6/1445 هـ.

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إلى أنه، سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف": https://jobs.sa.