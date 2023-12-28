فؤاد عبدالواحد لـ”الوئام”: أغنية “ضاق الغمام” لمساعد الرشيدي حققت إضافة لحياتي الفنية

حقق ألبوم الفنان فؤاد عبدالواحد، نجاحًا واسعا خلال الأسابيع الماضية بين الجمهور، كما احتفل مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير بالفنان الشاب بمناسبة إطلاق ألبومه 2024 ونجاحه وتميز أغنياته الـ 12.

في السياق كان لنا حديث خاص مع الفنان الشاب، الذي أرجع سبب نجاح ألبومه، للقصيدة النبطية التي اشتاق لها الجمهور وعشاق الشعر، وتابع قائلًا في حديثه لـ"الوئام"، عادة الجمهور تفرح تشوف أعمال مثل هذه يتم بطرحها موسيقياً بالشكل اللي يناسبها ويحطها في مكانتها".

ويُضيف الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، أنه سعيد للغاية بالتعاون الأخيرة مع الشعراء السعوديين، مؤكدًا أن القصيدة الجميلة تفرض نفسها، مقدما الشكر والتحية لجميع الشعراء الذين تعاونه معه في ألبومه الأخير.

وحول أغنية قصة أغنية ضاق الغمام لمساعد الرشيدي وكيف تم الاختيار على غناءها، يقول فؤاد عبدالواحد، في حديثه لـ"الوئام"، "أنا محب ومهتم بالقصيد وبالكلمة، والشاعر مساعد الرشيدي الله يرحمه ويغفر له اسم كبير ولامع وقصائده عظيمة وكبيرة وأنا في اعتقادي أن الأغنية كلمه ولحن.. وتشرفت بغناء ضاق الغمام وتلك القصيدة إضافة لي في حياتي الفنية".

ويؤكد عبدالواحد، أن نجاح تلك الأغنية لم يزعجه على العكس، أنا عشت الكلمات واللحن أثناء التصوير وكوني موسيقي ترجمتها أحاسيسي بهذا الشكل الذي ساهم أيضاً في انتشار الأغنية".

وكان فؤاد قد أطلق ألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" من إنتاج روتانا للصوتيات، متضمناً 12 أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج بسام الترك ومن ألحان "عزوف"، ويحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور وعدد المشاهدات لجميع أغنياته في تزايد مستمر عبر اليوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي