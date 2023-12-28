متحدث “سدايا”: نسعى لتمكين القطاعات المختلفة لتصبح السعودية دولة ذكية

أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس ماجد الشهري، اليوم الخميس، أن هناك توجه لدى "سدايا" في تمكين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة لبلورة فكرة المدينة الذكية، حتى تكون السعودية دولة ذكية.

وقال الشهري، في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن هناك منصة تسمى "سمارت سي" (smart C) حيث يمكن أن يرمز حرف (C) إلى الوطن أو مدينة أو المواطن، ونهدف للوصول إلى حياة أفضل في السعودية.

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وتحدث المتحدث باسم "سدايا" عن منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، قائلاً، إن سدايا ترغب في الاستمرار بالتعاون مع الجامعات التي تراها المكان المناسب لبناء القدرات المختصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطقل عملنا مع جامعة الباحة.

وتابع الشهري، أنه خلال المنتدى تعاملت سدايا مع أبناء وبنات الجامعة الذين يمثلون اللبنة الأولى في الذكاء الاصطناعي ومستقبله في المملكة.

وأشار إلى أن الفكرة من المنتدى هي نشر الوعي والمعرفة وزيادة الوعي لدى الباحثين والباحثات والطلاب ومد خطوط تواصل معهم لتطوير الأعمال والأبحاث المستقبلية.

فيديو | متحدث "سدايا" ماجد الشهري: لدينا توجه في تمكين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة لتكون المملكة دولة ذكية#عين_الخامسة#الإخباريةhttps://t.co/rrBrsj91ur — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2023

وذكر أنه خلال المنتدى تم التركيز على بعض المواضيع الهامة التي تخص سدايا والذكاء الاصطناعي بشكل عام، مشيرًا إلى أنه تم التركيز أيضًا على دور سدايا في بناء القدرات لأنباء السعودية بمختلف الجامعات.

واختتمت أمس الأربعاء، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الباحة بمقر الجامعة تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا وجامعة الباحة.

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