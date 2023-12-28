قيمتها 60 مليون ريال.. تفاصيل المسارات الأربعة لجوائز كأس العلا للصقور

كشف وليد الطويل، المتحدث الرسمي لنادي الصقور، تفاصيل المسارات الأربعة لجوائز كأس العلا للصقور والتي تبلغ 60 مليون ريال.

وأوضح الطويل في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن قيمة الجوائز مقسمة على أربعة مسارات؛ المسار الأول للملاك المحليين وملاك المفتوح والمحترفين، أما المسار الثاني فيخص المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سواء المحليين أو الدوليين.

وأشار إلى أن المسار الثالث فهو خاص بنخبة الصقور المحليين والدوليين، أما المسار الرابع فيخص الصقور المزاين التي تعتمد على جماليات الصقور بشكل عام.