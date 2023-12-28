حرس الحدود يستعرض أول طوق نجاة ذكي بالمملكة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود، لزوار معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، طوق النجاة الذكي الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، بتحكم عن بعد بمسافة تصل حتى 300 متر.

ويتحمل طوق النجاة الذكي وزن يصل إلى 200 كيلوجرام، ومزود بكاميرا تصوير تستخدم في عمليات البحث والانتشال عن المفقودين تحت سطح الماء.

معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.