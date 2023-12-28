منافسة سعودية على ضم موهبة من الدوري الإنجليزي

كشفت بعض التقارير عن منافسة سعودية على ضم نايف أكرد مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي

وأكدت التقارير أن هناك أكثر من عرض سعودي للتعاقد مع نايف أكرد لكنه لم يحسم موقفه.

وأشارت إلى أن نادي ليون يرغب في ضم المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، لكن من غير المرجح أن تتم هذه الصفقة.

وتابعت أن الفريق الفرنسي يسعى إلى دعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوية بخدمات النجم المغربي.

وقالت المصادر ذاتها إن إدارة وست هام أصبحت منفتحة على بيع المدافع المغربي، في حالة وصول عروض مناسبة.

يشار إلى المدافع المغربي كان قد لعب لناديي ديجون ورين في الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى وست هام الإنجليزي