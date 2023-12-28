أخبار الرياضة

منافسة سعودية على ضم موهبة من الدوري الإنجليزي

28 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
وست هام ونوتنجهام
وست هام ونوتنجهام

كشفت بعض التقارير عن منافسة سعودية على ضم نايف أكرد مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي

 

وأكدت التقارير أن هناك أكثر من عرض سعودي للتعاقد مع نايف أكرد لكنه لم يحسم موقفه.

 

وأشارت إلى أن نادي ليون يرغب في ضم المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، لكن من غير المرجح أن تتم هذه الصفقة.

 

وتابعت أن الفريق الفرنسي يسعى إلى دعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوية بخدمات النجم المغربي.

 

وقالت المصادر ذاتها إن إدارة وست هام أصبحت منفتحة على بيع المدافع المغربي، في حالة وصول عروض مناسبة.

 

يشار إلى المدافع المغربي كان قد لعب لناديي ديجون ورين في الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى وست هام الإنجليزي