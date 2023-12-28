5.4 مليار دولار خسائر شركات التأمين الألمانية جراء آثار الطقس في 2023

أعلن اتحاد التأمين الألماني "جي دي في"، اليوم الخميس، أن الفيضانات والبرد ووقائع الطقس الأخرى كبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) في 2023، يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ900 مليون يورو.

وجاءت الخسائر من الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات.

وقال المدير الإداري للاتحاد يورج أسموسن في بيان صحفي: إن الخسائر مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 4.9 مليارات يورو.

وكانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف. وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 1.5 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي.