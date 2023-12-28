المصممة جميلة الشمري: أرفض تطوير الأزياء التراثية

قالت المصممة جميلة الشمري إن أي مصمم يريد أن يعمل بالأزياء التراثية لا بد أن يلتزم بالهوية وألا يفقدها، مشيرة إلى ضرورة المعرفة بتاريخ الألبسة التراثية بالمملكة ومناطقها.

وأضافت الشمري في مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية" أن كل منطقة لها حضارة وثقافة من المهم أي يعرفها من يريد العمل بهذا المجال.

وأكد رفضها المساس بالتراث وذلك لضرورة المحافظة على الهوية، لأنه بعد 50 أو 60 سنة قد تعتقد الأجيال الجديدة أن التطوير الذي دخل على الزي هو التراث والأصل، ولذلك أنا أرفض تطوير الأزياء التراثية.