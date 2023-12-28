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المصممة جميلة الشمري: أرفض تطوير الأزياء التراثية

28 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

قالت المصممة جميلة الشمري إن أي مصمم يريد أن يعمل بالأزياء التراثية لا بد أن يلتزم بالهوية وألا يفقدها، مشيرة إلى ضرورة المعرفة بتاريخ الألبسة التراثية بالمملكة ومناطقها.

وأضافت الشمري في مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية" أن كل منطقة لها حضارة وثقافة من المهم أي يعرفها من يريد العمل بهذا المجال.

وأكد رفضها المساس بالتراث وذلك لضرورة المحافظة على الهوية، لأنه بعد 50 أو 60 سنة قد تعتقد الأجيال الجديدة أن التطوير الذي دخل على الزي هو التراث والأصل، ولذلك أنا أرفض تطوير الأزياء التراثية.