فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا تندد بزيادة إيران لتخصيب اليورانيوم

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بزيادة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدثون باسم الدول في بيان مشترك، الخميس: "نحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي".

وجاء في البيان: "ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحاً نووياً".

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إن إيران "زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023".