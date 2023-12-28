جيش الاحتلال يعلن نتيجة التحقيق بقتله 3 من أسراه في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن قواته قتلت ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة يوم 15 ديسمبر عندما ظنت خطأ أن استغاثتهم حيلة من مقاتلي حماس لاستدراجها إلى كمين.

وخلص إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر.

وفي 15 ديسمبر، أعلن جيش الاحتلال على الفور مسئوليته عن قتل الأسرى الثلاثة، الذين احتُجزوا في غزة منذ السابع من أكتوبر.

ونشر جيش الاحتلال النتائج التي توصل إليها، الخميس، وخلص إلى أنه "لم يكن هناك أي قصد خبيث في الحدث، الجنود نفذوا الإجراء الصحيح حسب تقديرهم للحدث في تلك اللحظة".

وجاء في البيان أن رئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي "شدد على الأهمية القصوى للالتزام بالإجراءات النموذجية للعمليات".

وأضاف: "في الحالة التي لا يوجد فيها تهديد مباشر ولا يظهر تحديد الهوية عدوا واضحا، هناك حاجة للحظة من الفحص قبل إطلاق النار، إذا سنحت الفرصة".

وأحدث مقتل الأسرى الثلاثة عندما اقتربوا من القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية بمدينة غزة صدمة بين الإسرائيليين.

وخلص التحقيق إلى أنه خلال أيام القتال العنيف، لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الأسرى كانوا محتجزين في مبان تعرضت فيها القوات لإطلاق نار كثيف.

وذكر جيش الاحتلال أن اللقطات أظهرت أن الأسرى خلعوا قمصانهم وأن أحدهم كان يلوح بقطعة قماش بيضاء. وتبين أنهم أسرى فقط بعد فحص جثثهم.