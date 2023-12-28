وست هام يمنح ليفربول صدارة الدوري الانجليزي

سقط أرسنال فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق وست هام يونايتد، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

سجل توماس سوتشيك هدف وست هام يونايتد الأول، فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، وأضاف قونسطانطينوس مافروبانوس، ثانى أهداف الهامرز، فى الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وأهدر الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء فى الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

وفقد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد توقف رصيده عند 40 نقطة فى المركز الثاني، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة، بينما رفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة فى المركز السادس.