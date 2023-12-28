في حالة حرجة.. العثور على راكب تسلل لمخزن عجلات طائرة في رحلة لباريس

عثرت السلطات في مطار باريس أورلي على راكب متسلل في حالة حرجة بعدما استطاع دخول مخزن العجلات بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس.

وأفادت مصادر أن حياة الراكب في خطر، حيث يتلقى العلاج في مستشفى قريب.

كانت الطائرة قادمة من مدينة وهران في غرب الجزائر، حيث استغرقت الرحلة مدة ساعتين ونصف الساعة حتى وصولها إلى باريس.

المتسللون إلى مخازن العجلات وتخزين الشحنات، التي ليست مجهزة للركاب، يواجهون درجات حرارة تتراوح بين 50 و60 درجة مئوية تحت الصفر، بالإضافة إلى نقص في الأكسجين.

ووقعت حوادث مشابهة في الماضي، حيث سقطت جثث متسللين من طائرات في مناطق مختلفة.

في عام 2019، سقطت جثة مشتبه بها بالتسلل من ارتفاع مئات الأمتار فوق لندن، وفي عام 2015، سقطت جثة متسلل من طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية على متجر في ريتشموند بجنوب غرب لندن.