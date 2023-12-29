الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، القصيم، حائل، تبوك ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 18، ونسبة الرطوبة 90، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 24 درجة مئوية، بينما الصغرى 14، ونسبة الرطوبة 85.

البحر الأحمر

وأما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى اكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي .

أما حالة البحر فهي متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني.

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