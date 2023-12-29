الذهب يرتفع 14% في 2023 بدعم توقعات خفض الفائدة

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، فضلاً عن ارتفاع الطلب في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر 14% حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.81 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، ما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

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