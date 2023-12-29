روسيا تشعل أوكرانيا في احتفالات رأس السنة.. هجوم جوي غير مسبوق

قتل 12 شخصا على الأقل في أوكرانيا في سلسلة هجمات بمسيرات وضربات صاروخية روسية، حسبما قال وزير الداخلية إيغور كليمنكو الجمعة.

وأكد كليمنكو سقوط خمسة قتلى في منطقة دينبروبتروفسك وقتيلين في أوديسا وقتيلين في كييف وقتيل في كل من لفيف وزابوريجيا وخاركيف.

شهدت الساحات الروسية الأوكرانية، الجمعة، يوماً جديداً من القتال حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تقاوم قوات كييف في محاولة لاستعادة أراضيها بدعم عسكري من الغرب.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت 158 طائرة مسيرة وصاروخا في مهاجمة البلاد خلال الليل في أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الغزو الشامل، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

وكتب قائد الجيش الأوكراني على تطبيق تيليجرام أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز.

وذكر قائد القوات الجوية أن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي".