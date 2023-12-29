محلل طقس: الرياض والشرقية تشهدان أمطارا غزيرة حتى مساء السبت

قال محلل الطقس عادل القازنلي، إن الرياض والشرقية تشهدان أمطارا غزيرة حتى مساء السبت.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة لقناة "الإخبارية": "صباح الأجواء الجميلة الماطرة على الرياض وتستمر إلى الغد.. والمنطقة الشرقية تشهد اليوم وغدا أمطارا غزيرة".

وأكمل: "الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتتفاوت من مدينة إلى أخرى، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى السبت".