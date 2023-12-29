محلل طقس: الرياض والشرقية تشهدان أمطارا غزيرة حتى مساء السبت

قال محلل الطقس عادل القازنلي، إن الرياض والشرقية تشهدان أمطارا غزيرة حتى مساء السبت.
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة لقناة "الإخبارية": "صباح الأجواء الجميلة الماطرة على الرياض وتستمر إلى الغد.. والمنطقة الشرقية تشهد اليوم وغدا أمطارا غزيرة".
وأكمل: "الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتتفاوت من مدينة إلى أخرى، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى السبت".
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: صباح الأجواء الجميلة الماطرة على الرياض وتستمر إلى الغد.. والمنطقة الشرقية تشهد اليوم وغدا أمطارا غزيرة#الإخبارية pic.twitter.com/LID0v4C5xE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023