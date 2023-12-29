مستشار اقتصادي: اكتشاف احتياطيات الذهب بالمملكة سيبرز دورها في هذا المجال

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي، محمد الصبان، إن اكتشاف احتياطيات الذهب في المملكة سيبرز دورها في هذا المجال خصوصا مع انحساره في بعض الدول.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية" أن الطلب على الذهب عالميا مرتفع جدا والأسعار تقفز يوميا وأسبوعيا تبعا لذلك.

وأوضح أن الاحتياطيات في جنوب إفريقيا وغيرها من الدول المصدرة للمعادن آخذة في التآكل، وبالتالي فإن المملكة تبرز كمنتج ومصدر رئيس للذهب في العالم.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من المعادن مثل؛ الجرانيت والفوسفات واليورانيوم وغيرها من المعادن، ويضاف اليوم مزيد من اكتشافات الذهب، وهو ما يعزز موقع المملكة في إطار التنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى إقامة صناعات تعتمد على هذا الخامات.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي. ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في «معادن» والذي أطلق في عام 2022.