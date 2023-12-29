الأخبار المحلية

دخول 16 شاحنة من المساعدات الإغاثية السعودية عبر معبر رفح إلى غزة

29 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة معبر رفح
عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة معبر رفح

عبرت اليوم قافلة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معبر رفح الحدودي تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متوجهة إلى قطاع غزة.

إقرأ أيضًا: غزة تستقبل أكبر قافلة مساعدات إنسانية منذ 7 أكتوبر

وأفادت قناة الإخبارية بعبور 16 شاحنة ضمن قافلة من المساعدات الإغاثية السعودية عبر معبر رفح إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

إقرأ أيضًا:

القافلة الإغاثية السعودية تستعد لدخول معبر رفح متوجهة إلى غزة

 