دخول 16 شاحنة من المساعدات الإغاثية السعودية عبر معبر رفح إلى غزة

عبرت اليوم قافلة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معبر رفح الحدودي تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متوجهة إلى قطاع غزة.

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وأفادت قناة الإخبارية بعبور 16 شاحنة ضمن قافلة من المساعدات الإغاثية السعودية عبر معبر رفح إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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