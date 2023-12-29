دامت معكِ السلامة.. وزير الصحة يهنيء طفلة على نجاح زراعة قوقعة سمعية لها

هنأ وزير الصحة فهد الجلاجل، الطفلة بيسان محمد العلياني بنجاح عملية زراعة قوقعة سمعية لها.

وقال وزير الصحة في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": دامت معكِ السلامة.. لله الحمد يا ابنتي.. ولكِ ولكل زارعي القوقعة؛ أرجو مستقبلاً باهرًا.

وأضاف الوزير: "إننا نعيش في وطن يجعل صحة الإنسان أولاً، ولا يدخر جهداً أو مالاً في سبيل أن يعيش أفراده بصحة وجودة حياة.

تزامن ذلك مع ما أعلن عنه وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض مؤخرًا، من أنه باستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تمت زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عامًا.

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وزير الصحة: باستخدام التقنية.. زرعنا في العامين الماضيين قواقع سمعية للأطفال توازي ما زرعناه في 30 عامًا