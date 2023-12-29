يبلغ طولها 335 مترًا.. “أرويا كروز” تكشف عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها في المملكة

كشفت "أرويا كروز"، التابعة لشركة "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها في المملكة.

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ووفق ما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، يبلغ طول السفينة 335 مترًا، وتضم 19 سطحًا متنوعًا، و1,682 كبينة بتصاميم مبتكرة.

وتتميز السفينة بتصميم فريد ذي جودة عالية يتناسب مع الذوق العربي لتقديم تجربة استثنائية لقضاء العطلات والإجازات في المنطقة.

وتم إطلاق "أرويا كروز" في عام 2023، ملبيةً طموحات الأسواق العربية، مع التركيز على تقديم تجارب مميزة للمسافرين ابتداءً من التصاميم المبتكرة للكبائن والأجنحة، وبرامج الفعاليات الملائمة لمختلف الفئات والأعمار، وصولًا إلى العناية الفائقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

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«أرويا كروز».. «كروز السعودية» تُطلق أول خط رحلات بحرية سياحية في المملكة