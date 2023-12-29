مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف عن دوره في تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال

كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، الجمعة، عن دور المركز في تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع لقناة "الإخبارية" أنه قد تم العمل على إقامة مراكز يتم من خلالها تأهيل هؤلاء الأطفال لضمان عدم عودتهم مرة أخرى إلى جبهات القتال.

ولفت الجطيلي إلى أن برنامج المركز يقوم كذلك بتأهيل الأسرة والوقوف على احتياجاتها لضمان عدم تجنيد أطفالها.

وأوضح أن المركز يسعى إلى تحقيق عدة أمور مع الطفل تشمل التقييم الصحي والنفسي لعلاج صدمات ما بعد الحرب، كذلك هناك برنامج للتعليم من خلال وضعه في الصف الذي يناسب عمره ومتابعته نفسيا واجتماعيا ودراسيا.

في السياق، قال إنه حتى 31 أكتوبر وبتكلفة إجمالية تجاوزت 6.5 مليارات دولار، كما استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ أكثر من 2670 مشروعا.