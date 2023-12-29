استشاري تغذية سريرية: المحليات الصناعية منتج غير صحي.. ولم يثبت أنها من مسببات السرطان

قال استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، إن المحليات الصناعية آمنة وليست خطرا على الإنسان ولا تحتوي على مكروبات أو جراثيم.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أنه لم يثبت أن المحليات من مسببات السرطان، مشيرًا إلى أنه يجب التأكيد على أنها منتج غير صحي.

وحذر الدكتور عبدالعزيز العثمان من تداول المعلومات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الأمور الصحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن المُحليات الخالية من السكر لا تساعد في إنقاص الوزن، بل يمكن أن تسبب أمراضاً مزمنة أو خطيرة عند استخدامها على المدى الطويل، بحسب ما صرح به الدكتور جيسون مونتيز، عالم متخصص في التغذية والسمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي.