رسمياً.. اتحاد كرة القدم يعلن زيادة عدد المحترفين الأجانب في دوري روشن

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا.

وبحسب التعديلات الجديدة التي نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تراعى أحقية كل نادٍ بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024-2025، وفقًا للاشتراطات التالية:

1 - ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

2 - لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

3 - استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

4 - يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية و(يستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).

وشدد اتحاد كرة القدم في البيان على أن القرار يأتي بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل مع الأندية.