تطبيق Webook.. خطوة لمواجهة سوق التذاكر السوداء في فعاليات موسم الرياض

في خطوة لمواجهة السوق السوداء، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن وسيلة جديدة للحصول على تذاكر فعاليات موسم الرياض وغيرها.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر منصة "إكس"، جاء فيها: "الآن تقدر تبيع تذاكرك لجميع الفعاليات وبربح على Webook لو ما قدرت تحضر الفعالية.. مالك عذر في السوق السوداء.. حمل تطبيق Webook أو زور الموقع".

وفي مقطع فيديو مدته 50 ثانية شرح طريقة بيع التذاكر، من خلال خاصية إعادة بيع التذاكر على تطبيق Webook، حيث يتم اختيار خانة (تذاكري)، ومن ثم اختيار التذكرة المطلوب إعادة بيعها، ثم اختيار (تأكيد إعادة البيع).

وأكد الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لموسم الرياض أنه "من الممكن أن تربح إلى ضعف السعر عندما تعيد بيع تذكرتك، وهي متاحة لجميع الفعاليات المدفوعة ولا تشمل الفعاليات المجانية".

أضرار السوق السوداء

والسوق السوداء هي سوق غير رسمية يتم فيها بيع السلع والخدمات بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، غالبًا ما تكون هذه السلع والخدمات غير قانونية أو مقيدة.

وتذاكر السوق السوداء غالبًا ما يتم بيعها بأسعار أعلى بكثير من القيمة الرسمية ولها أضرار كثيرة ، حيث يؤدي بيع التذاكر في السوق السوداء إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا يجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض شراء التذاكر.

ومن الأضرار أيضا "الاحتيال"، حيث إن هناك خطر كبير من الاحتيال عند شراء التذاكر من السوق السوداء، وقد يتم بيع التذاكر المزيفة أو التذاكر التي لا توجد بالفعل، فضلا عن إمكانية إلغاء التذاكر من الجهة المنظمة وهذا يعني أنك قد تفقد أموالك ولن تتمكن من حضور الحدث. وقد تستخدم السلع في السوق السوداء لتمويل الأنشطة غير القانونية.

ترحيب على مواقع التواصل الاجتماعي

صاحب القرار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثيرون بالفكرة ورأوها محاولة لتنظيم إعادة بيع التذاكر، والقضاء على السوق السوداء.

قال عبدالله الخريف، صانع محتوى سعودي: "معلومة إذا شريت تذكرة لأي فعاليات موسم الرياض وصار لك ظرف ماتقدر تجي؟ الآن تقدر تعيد بيع التذكرة من جديد على منصة webook".

وأضاف في تغريدة عبر منصة "إكس": "كل هذا لوقف سوق السوداء الي يخربون كل أنواع الفعاليات والمباريات".

وأشاد إياد الحمود صانع محتوى سعودي، بالتطبيق، وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "حجزت تذكرة في موسم الرياض وصار لك ظرف ولا قدرت تحضر المناسبة؟.. بسيطة، تقدر تبيعها على Webook، وممكن تربح ضعف سعرها بعد".

وكتب حساب حمل اسم "خالد الحامد" على منصة "إكس": "كفو عليكم.. عرضت علي خمس تذاكر بوليفارد لأن كان عندهم حالة وفاة وقلت ما أعتقد فيه منصة رسمية تقدر تبيعها فيه واليوم نشوفها موسم الرياض شكراً".