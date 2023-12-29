عبادي الجوهر: الأغنية السعودية في مقدمة الأغاني العربية.. وأخشى عليها من التغريب

قال المغني والملحن السعودي عبادي الجوهر، إن الأغنية السعودية في مقدمة الأغاني العربية وهي امتداد لجهود فردية على مدار العقود الماضية، ويجب في وقتنا الحالي الانتقال إلى مرحلة العلم من خلال المعاهد والتدريب لعمل نقلة نوعية فيها.

وأضاف أن هناك بذلت منذ 60 سنة لتطوير الأغنية وفنانون كثير ساهموا في تطويرها وتقديمها في ثوب جديد، موضحا أن المجهودات القديمة كلها كانت فردية.

ودعا خلال استضافته في "بودكاست 1949" على قناة "الإخبارية"، لـ"سعودة" الفرق الموسيقية بشكل كامل، مؤكدا أن المعاهد الموسيقية قادرة على إخراج كوادر موهوبة، قائلا: "ودي أعزف وورايا فرقة سعودية كاملة، والموزع، والمايسترو أيضا".

وعبر الفنان عبادي الجوهر عن حزنه وخشيته على الأغنية السعودية من التغريب، قائلا: "أستمع في وقتنا الحالي لأغانٍ لا علاقة لها بهويتنا، صحيح النسبة ما تصل إلى 40% لكن إذا كثرت فهذا يضر بهوية الأغنية السعودية".

وحث الجيل الجديد على استغلال الفرص الكبيرة في الوقت الحالي أكثر من الفرص التي أتيحت لنا، والحفاظ على الأغنية السعودية من التغريب بإيقاعاتها وأسلوب غنائها.