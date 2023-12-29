الدنمارك ترسل سفينة حربية للمشاركة في العملية الأمريكية ضد الحوثي

أعلن وزير الدفاع الدنماركي، الجمعة، أن كوبنهاجن سترسل سفينة حربية في يناير 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

واتفقت عدة دول بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر على تسيير دوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها حركة الحوثي في المنطقة.

وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان: "نحن قلقون من الوضع الخطير في البحر الأحمر حيث تتواصل هجمات على الحركة الملاحية المدنية".

وذكرت الحكومة الدنماركية أنها ستقدم قرارا إلى البرلمان في يناير للمشاركة في عملية "حارس الازدهار" بسفينة بحرية سيتسنى إرسالها إلى البحر الأحمر في أواخر يناير.

وتقول الولايات المتحدة إن العملية تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.