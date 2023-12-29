الهلال يواصل انتصاراته بفوز قاتل على الفيحاء

واصل الهلال انتصاراته في دوري روشن للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2-صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة 19 من المسابقة.

وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال الهدف الأول عن طريق علي البليهي في الدقيقة 86، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط أمام النصر، الذي لعب مباراة أقل، حيث سيواجه التعاون غدًا السبت ضمن نفس الجولة.

وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، فاز الرائد على أبها 4 / 3.

وسجل أهداف الرائد خالد السبيعي ومحمد فوزي وكريم البركاوي وعمر جونزاليس في الدقائق 21 و46 و50 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل أهداف أبها حسن هاشم العلي (هدفين) في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيان نوجويرا في الدقيقة 67.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.