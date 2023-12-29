بالصور.. احتفال مثير من البليهي بعد هدفه في الفيحاء

احتفل علي البليهي، مدافع الهلال، بطريقة مثيرة عقب هدفه في شباك الفيحاء مساء اليوم الجمعة بدوري روشن للمحترفين.

البليهي سجل هدفًا متأخرًا قبل 4 دقائق فقط على نهاية المباراة، ليقود الزعيم للفوز بنتيجة 2-0، حيث أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء.

وأخذ البليهي "بالون أزرق" ووضعه في فمه وفتح ذراعيه، في احتفال جديد على الملاعب السعودية.

ويعرف البليهي بإثارة الجدل في احتفالاته، كما فعل في وقت سابق أمام النصر في واقعة غرس العلم.

يذكر أن الهلال عزز صدارته جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.