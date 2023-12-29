جاياردو يستبعد بنزيما من مباراة الطائي.. والسبب غامض

كشفت تقارير صحفية أن مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، استبعد كريم بنزيما، قائد الفريق، من القائمة التي تستعد لخوض مباراة الطائي غدًا السبت، ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن جاياردو استبعد بنزيما كونه لم يشارك في أي حصة تدريبية بعد مباراة النصر التي خسرها الفريق بنتيجة 2-5 يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد سبب واضح لعدم مشاركة بنزيما في التدريبات، لاسيما أنه لم يُظهر معاناة من إصابة خلال أو عقب المباراة.

وأكدت "الشرق الأوسط" أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها بنزيما عن الحصص التدريبية، حيث تكرر الأمر عدة مرات سابقا.

من جانبها، أشارت صحيفة "الرياضية" إل أن استبعاد بنزيما جاء بعدما غاب عن التدريبات يومي الخميس والجمعة، كونه غادر مدينة جدة لظرف خاص.