تفوق على حصيلة موسمه كاملًا.. ميتروفيتش يحطم أرقام فولهام مع الهلال

تفوق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، على أرقامه في الموسم الماضي مع فولهام كاملًا، رغم أنه لم يخض هذا الموسم سوى 17 مباراة فقط.

وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، قادمًا من فولهام، ليحقق أرقامًا مذهلة.

وسجل ميتروفيتش 17 هدفًا في أول 17 مباراة يخوضها مع الهلال في دوري روشن لهذا الموسم، كان آخرها في مرمى الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وبالنظر إلى أرقام ميتروفيتش مع فولهام في أول 17 مباراة من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، نجد أن المهاجم الصربي أحرز 11 هدفًا فقط.

كما أن ميتروفيتش سجل 14 هدفًا في 24 مباراة لعبها طوال الموسم الماضي مع فولهام بالدوري الإنجليزي، ما يعني أنه تخطى الحصيلة كاملة بعد 17 مباراة فقط هذا الموسم.

كما حقق ميتروفيتش رقمًا تاريخيًا في دوري روشن للمحترفين، حيث أصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل في 10 مباريات متتالية.

وسبق ميتروفيتش عبدالرزاق حمدالله الذي (14 مباراة متتالية مع النصر)، وويسلي لوبيز (11 مباراة متتالية مع الهلال)، وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.