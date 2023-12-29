جيسوس: الهلال يبحث الخيارات لضم بديل نيمار

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن النادي يبحث عن ضم لاعب بديل للنجم البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال مطلع الموسم الجاري، لكنه تعرض لإصابىة بقطع في الرباط الصليبي أكتوبر الماضي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال يسعى لضم لاعب أجنبي في مركز نيمار خلال يناير المقبل.

وعندما سُئل جيسوس عن الأمر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الفيحاء اليوم الجمعة، رد بقوله "سنبحث في الأيام المقبلة الخيارات الفنية لتعويض النجم نيمار في فترة الانتقالات الشتوية".

وتغلب الهلال على الفيحاء بثنائية نظيفة ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

وأوضح جيسوس "كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة، وخط دفاع الفيحاء منظم، لقد واجهتنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، خصوصا فيما يتعلق بتسريع اللعب".

وتابع "سأمنح لاعبي الهلال فترة إجازة حتى يوم 15 يناير المقبل، وتواجد عدد كبير من لاعبي فريقي في المنتخب السعودي يجعلني متشوقا لرؤية مبارياته في كأس آسيا 2023".