إدارة المراسم والعلاقات العامة بـ”الرياضة” تحصل على شهادتي آيزو

حصلت الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة في وزارة الرياضة على شهادتي آيزو 9001 و45001.

وتكمن أهمية الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة 9001 ISO، في إنها تساعد النظام على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة، ويوضح الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعلى المستويات، ويُمكّن من تحسين آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات بصورة مستمرة لضمان تقديم خدمات مطابقة للمواصفات تحقق رضا المستفيدين أو تفوق توقعاتهم.

أما بالنسبة لأهمية شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 45001 ISO فتكمن في أن النظام يعمل على إدارة المخاطر التشغيلية في المناسبات أو الفعاليات التي تعمل عليها الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة، ويعد النظام نظاماً وقائياً بالدرجة الأولى يرتكز على توقع الخطر وتجنب حدوثه وتكمن أهميته بأهمية الجهات أو الشخصيات التي تتعامل معها الإدارة في محافلها.

ويقول عايش البقمي من وزارة الرياضة إن أهمية الشهادة تعود لمراقبة مستوى الجودة ومراقبة العمليات للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإدارة بكفاءة عالية وقدرة على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة بإتقان.

ويضيف عبدالرحمن الهشلان من الوزارة: "تكمن أهمية في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان وتوفير بيئة خالية من مسببات الحوادث والأمراض".

أما محمد الدريس من وزارة الرياضة فيقول: "إن الشهادة لزيادة قوة المخرجات ونمو فرص النجاح والإنجاز"، وهو ما اتفق معه عبدالعزيز الدويان، الذي قال إنها نظير حث الإدارة على تنفيذ أعمالها وفق المواصفات والمقاييس الدولية للجودة.

وختم الحديث نايف الزعيبي، الذي يقول إن الشهادة لحرص الوزارة على رفع جودة الخدمات لأصحاب المصلحة من داخل الوزارة وخارجها وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية.