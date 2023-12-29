تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة هيئة الترفيه وموسم الرياض لمحمد عبده

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة الهيئة وموسم الرياض لفنان العرب محمد عبده في اليوبيل الماسي لصوت الوطن.

وقال المستشار تركي آل الشيخ موجهاً حديثه إلى محمد عبده: "أنت فنان استثنائي لن تتكرر. لا أعتقد أن أعيش وأرى في حياتي فناناً وصل إلى ما وصلت إليه".

وأضاف: "أنت فناني الأول وأعتقد فنان الكثير من السعوديين والعرب الأول. نحن نسمعك بقلوبنا وليس بآذاننا".

وكشف عن مفاجأة الهيئة والموسم الرياض لفنان العرب وهي عبارة عن أغنية تذاع في حفل الاحتفاء بمحمد عبده، متمنياً أن تنال استحسان المشاهدين.