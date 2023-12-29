استشاري: فوائد “الكولاجين بودر” للبشرة مبالغ فيها

قالت الدكتورة ابتسام الجريان، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إن الحديث عن فوائد "الكولاجين بودر" للبشرة مبالغ فيها.

وأضافت الجريان في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "لا يمكن إنكار أن للكولاجين بودر بعض الفوائد، خصوصا لأصحاب التغذية السيئة، لكن الاستخدام الخاطئ أضراره أكثر من منافعه".

وتابعت: "لاستخدام الكولاجين بودر يجب أن نأخذ الكمية الكافية بعد الرجوع إلى الطبيب. والنتائج أقل من التوقعات الكبيرة التي يرسمها البعض وتكون نتائج متعلقة أكثر بالترطيب، بمعنى أن الالتزام بقدر كاف من الماء يعطي النتائج نفسها".

وأشارت إلى الآثار الجانبية الضارة لاستخدام الكولاجين بودر ومنها حدوث حساسية من المواد الكيميائية الموجودة في المنتج وحصوات بالكلى والإمساك ومعدل الكالسيوم وانتظام ضربات القلب، ناصحة بالاعتماد على المصادر الطبيعية للكولاجين.