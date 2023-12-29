كيسيه يقود الأهلي لفوز مثير على الخليج

قاد فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، فريقه لتحقيق فوز مثير وقاتل على ضيفه الخليج بنتيجة 1-0 بملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية" اليوم الجمعة في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، حصل الأهلي على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني بعد عرقلة روجر إيبانيز.

وتمكن كيسيه من تسجيل الركلة بنجاح على يسار الحارس الذي تألق طوال المباراة.

وعزز الأهلي موقعه في المركز الثالث بدوري المحترفين بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، ليصبح على بُعد 3 نقاط فقط من النصر، الذي يحتل المركز الثاني، قبل مباراته مع التعاون، ضمن نفس الجولة غدًا السبت.

أما الخليج فتوقفت سلسلة انتصاراته في الجولات الثلاث الماضية، حيث بقي برصيد 22 نقطة في المركز العاشر.