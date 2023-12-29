سوء الأحوال الجوية يهدد مباراة الاتحاد والطائي

أصبحت مباراة الطائي والاتحاد في طريقها إلى التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الوئام" مساء اليوم الجمعة أن طائرة نادي الاتحاد عادت إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إذ لم تتمكن من السفر إلى مدينة حائل بسبب الأمطار.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الطائي مساء غدٍ السبت ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

لكن المصادر أوضحت أن هناك احتمالية لتأجيل المباراة نظرًا للأحوال الجوية.

وستكون هذه هي ثالث مباراة يخوضها الاتحاد بعد توديع كأس العالم للأندية 2023، إذ خسر على يد الرائد ثم النصر في آخر مباراتين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الـ16 بـ17 نقطة.