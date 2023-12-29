المغنية العالمية لارا فابيان تشارك في حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب

شاركت المغنية البلجيكية الفرنسية لارا فابيان، مساء الجمعة، في حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده.

وأدت لارا فابيان أغنية ديو مع محمد عبده على المسرح انتزع صيحات الجمهور.

وتشهد العاصمة الرياض، الليلة، حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية، على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد برعاية الهيئة العامة للترفيه.

من هي لارا فابيان؟

بدأت لارا فابيان وهي طفلة حضور دروسِ الموسيقى، وبحلول العاشِرة من عُمرها، بدأت بكتابة وغناء أغانيها الخاصّة.

تعتبر “Carpe Diem”، “Pure” و “Live” من أكثر ألبوماتِها شعبيةً، ومن أشهر أغانيها الفرديّة “Tu”، “T’en Vas ” و “J’y Crois “.

كما قامت بإعادة صياغة النشيدِ الكنديّ باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وتعتبر أغنيتُها ” Deux ils, Deux ells” على وجهِ الخصوصِ واحدةً من أجملِ الأغاني التي أنتجتها على الإطلاق.

حصلت هذه المطربةُ اللامعةُ على العديد من الجوائز المرموقة مثل “جائزة فيليكس”، “جوائز الموسيقى العالمية” و “جوائز الإتحاد البلاتينيّ لأوروبا”، إضافةً إلى شهرةٍ ونجاحٍ كبيرين.