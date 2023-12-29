الاتحاد يعلن رسميًا تأجيل مباراة الطائي

أعلن الاتحاد تأجيل مباراته ضد الطائي التي كان من المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في دوري روشن للمحترفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "نظرًا للأحوال الجوية، العميد يعود إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد آخر للقاء".

وكانت مصادر أكدت لـ"الوئام" مساء اليوم الجمعة أن طائرة نادي الاتحاد عادت إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إذ لم تتمكن من السفر إلى مدينة حائل بسبب الأمطار.

ورجحت المصادر احتمالية تأجيل المباراة نظرًا للأحوال الجوية، قبل أن يحسم الاتحاد الأمر رسميًا دون تحديد موعد جديد للمباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الاتحاد والطائي تأتي ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.