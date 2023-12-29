يايسله: الانتصارات تزيد الثقة.. وفترة التوقف ستفيد الجميع

قال الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، إن الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق ستزيد من ثقة اللاعبين، مشيدًا بدور الجماهير في تحقيق الفوز على الخليج.

وانتزع الأهلي انتصارًا قاتلًا على الخليج بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل فرانك كيسيه هدف الانتصار في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وصرح يايسله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "النتيجة منصفة بالنسبة لنا، سيطرنا على مجريات المباراة، وأتيحت لنا العديد من الفرص، ولو تمكنا من استغلال الفرص في البداية لأصبحت المباراة أسهل".

وأضاف المدرب الألماني "مع الانتصارات المتتالية تزداد الثقة، اللاعبون متحدون وهذا سر نجاح الفريق، أخبرت اللاعبين بأني فخور بهم".

وواصل "فترة التوقف المقبلة ستفيد جميع الفرق، كنت أتمنى أن يكون جميع اللاعبين مع الفريق، لكن هذا لن يكون متاحًا بسبب الارتباطات الدولية".

وعن جماهير الأهلي، علق "لابد من شكر الجمهور الذي دائما يقف معنا، تقشعر أبداننا من الضجيج في المدرجات، وهذا أحد أهم أسباب نتائجنا الإيجابية".