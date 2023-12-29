في ليلة يوبيله الماسي.. زعيم راحل وراء لقب “فنان العرب”

في ليلة تاريخية، احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عاماً من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن موسم الرياض الرابع.

وفاجأت النجمة العالمية لارا فابيان الحضور في هذه الليلة، حيث أدت أغنية "Je T’aime" بالفرنسية، ثم قدمت دويتو تاريخياً مع عبده لأغنية "Je Suis Malade".

وقدّم عبده خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل "صوتك يناديني"، "الرسايل"، "كلك نظر"، "محتاج لها"، وغيرها الكثير.

ونقل الحفل مباشرة على الهواء عبر محطات فضائية عديدة، وتصدر هاشتاغ (#60عام_محمد_عبده) الترند على منصة إكس.

محمد عبده فنان العرب

وكان الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة هو مَن أطلق لقب "فنان العرب" على محمد عبده في حفلة أقيمت في تونس عام 1986.

واختير لقب "فنان العرب" لمحمد عبده تقديراً لموهبته الغنائية وإبداعه الفني، ولقي اللقب قبولاً واسعاً في العالم العربي.

ويعد محمد عبده أحد أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وقد حقق نجاحات كبيرة في مسيرته الفنية، حيث قدم العديد من الأغاني التي أصبحت من أشهر الأغاني العربية، مثل "الرسايل"، "كلك نظر"، "محتاج لها"، "أبعتذر"، وغيرها الكثير.

وحصل محمد عبده على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية من خادم الحرمين الشريفين ووسام بورقيبة للثقافة من الدرجة الثانية (1982) وجائزة الموسيقى العالمية لأفضل فنان ترفيهي في العالم (1998).