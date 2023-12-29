محمد عبده يهدي الأسطوانة الذهبية المقدمة من موسم الرياض لأطفال غزة

أهدى فنان العرب محمد عبده، الأسطوانة الذهبية، التي قدّمها إليه موسم الرياض، في فعالية اليوبيل الماسي احتفاء بـ60 عاماً من عطائه الفني، إلى أطفال غزة.

وأعلن محمد عبده تبرعه بثمن الدرع الذهبي المُهدى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة.

وشهد مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية، احتفاء الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض بالمشوار الذهبي للفنان محمد عبده.

وفاجأت النجمة العالمية لارا فابيان الحضور في هذه الليلة، حيث أدت أغنية "Je T’aime" بالفرنسية، ثم قدمت دويتو تاريخياً مع عبده لأغنية "Je Suis Malade"، كما شارك في الحفل العازف العالمي هاوزر.

وقدّم عبده خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل "صوتك يناديني"، "الرسايل"، "كلك نظر"، "محتاج لها"، وغيرها الكثير.

ونُقِل الحفل مباشرة على الهواء عبر محطات فضائية عديدة، وتصدر هاشتاغ (#60عام_محمد_عبده) الترند على منصة إكس (تويتر سابقاً).