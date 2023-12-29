ناقد رياضي: قرار الاتحاد السعودي يصب في صالح الأندية الكبرى

أكد الناقد الرياضي منيف الحربي أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل نادٍ يصب في صالح الأندية الكبرى.

وقال منيف الحربي، عبر برنامج "الديوانية" المذاع على القناة "السعودية الرياضية"، اليوم الجمعة، "قرار الاتحاد السعودي غير إلزامي، وتطبيقه داخل الميدان سيكون مختلفًا، بمعنى أنه لن يكون لزامًا على الأندية أن تضم 10 لاعبين أجانب حتى لو كانت الفرصة متاحة".

وأضاف "قد لا يكون العائق مادي فقط، لكن الأندية ستبحث عن احتياجاتها الفنية أولًا".

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالقول "هناك عوامل عديدة ستتدخل في تطبيق قرار الاتحاد السعودي بزيادة اللاعبين الأجانب، لكن لا شك أن الأندية الكبرى، التي تملك إمكانات هائلة، هي المستفيدة من القرار مقارنة بباقي الأندية".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل نادٍ من 8 إلى 10 لاعبين بدءًا من الموسم المقبل.

لكن الاتحاد السعودي اشترط أن يكون هناك 8 لاعبين أجانب بدون حد أدنى لتاريخ الميلاد، إضافة إلى لاعبين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

وحسب قرار الاتحاد السعودي، يحق لكل نادٍ مشارك في دوري روشن للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.