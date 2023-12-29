موسم الرياض: عدم التزام طرفي السوبر التركي بالاتفاق “أمر مؤسف”

أوضح مسؤولو موسم الرياض السبب وراء إلغاء مباراة فنربخشة وجالطة سراي في كأس السوبر التركي التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الجمعة في الرياض.

وكان من المقرر أن يلتقي فنربخشة وجالطة سراي على ملعب "الأول بارك" في كأس السوبر التركي، لكن المباراة ألغيت.

وذكر مسؤولو موسم الرياض في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، "نؤكد على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي".

وأضاف البيان "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقًا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة".

وتابع "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية".

واختتم البيان "على الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".