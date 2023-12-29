جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام “العدل الدولية” بارتكاب إبادة جماعية في غزة

طلبت جنوب إفريقيا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل يفيد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" في إطار حربها المستمرة على قطاع غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الخطوة، فيما أعلنت تل أبيب رفضها للاتهامات الموجهة إليها.

وفي الدعوى التي رفعتها بريتوريا، اتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وُضِعت بعد المحرقة النازية "الهولوكوست"، والتي تجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بإصدار تدابير فورية تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، معتبرة أن هذه التدابير "ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتجنب أي أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".

وأشارت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية إلى أن إسرائيل قاطعت التزاماتها بموجب الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بحل النزاعات الدولية.

الحرب اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، بعد هجوم شنته حركة "حماس" على بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى رد فعل عسكري من قبل تل أبيب أسفر عن سقوط أكثر من 21 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.