بعد تقارير رحيله.. فيرمينو يحسم مستقبله مع الأهلي

حسم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، مستقبله مع الفريق في ظل الأنباء التي تتردد حول إمكانية رحيله عن قلعة "الراقي" خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شيفيلد يونايتد يجهز عرضًا لضم فيرمينو في يناير، فيما تحدثت تقارير أخرى أن رغبة أندية الاتفاق والفتح والشباب في الاستفادة من خدمات المهاجم البرازيلي.

وقال فيرمينو، في تصريحات لقناة SSC عقب فوز الأهلي على الخليج مساء الجمعة، إنه سعيد في الأهلي ولديه عقد سارٍ، لافتًا إلى أنه يركز فقط على تحسين مستواه خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وأضاف المهاجم البرازيلي "أريد أن أوجه الشكر لجماهير الأهلي على الدعم، ساقدم أفضل ما لدي كي أستعيد مستواي، بعد فترة التوقف سترون أفضل نسخة مني".

وكان الأهلي حقق فوزًا قاتلًا على الخليج بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

وبدأ فيرمينو المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه دخل بديلًا في الشوط الثاني.

وسجل فيرمينو 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الحزم ضمن الجولة الافتتاحية من الموسم الجاري، لكنه فشل في إضافة أي هدف بعد تلك المباراة.