تركي آل الشيخ عن محمد عبده: الفنان العربي الوحيد الذي قدّم أكثر من 300 أغنية وطنية

أقيم مساء الجمعة، حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية، على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في مدينة الرياض، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويقام الحفل على ليلتين؛ الأولى مساء الجمعة، والثانية يوم السبت، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

في السياق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

كما مازح المستشار تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده أثناء تكريمه بالأسطوانة الذهبية، قائلًا: "لا تبيعها، تتزوج عليها"، ليرد الأخير: "سأبيعها وأتبرع فيها لحملة خادم الحرمين الشريفين لأطفال غزة".

وقال تركي آل الشيخ أثناء تكريمه لمحمد عبده على المسرح إن محمد عبده الفنان الوحيد العربي الذي غنى لوطنه أكثر من 300 أغنية؛ كما فاجأت النجمة العالمية لارا فابيان الحضور في هذه الليلة، حيث أدت أغنية "Je T’aime" بالفرنسية، ثم قدمت دويتو تاريخياً مع عبده لأغنية "Je Suis Malade"، كما شارك في الحفل العازف العالمي هاوزر بأغنية "كل ما نسنس".

وقدّم عبده خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل "صوتك يناديني"، "الرسايل"، "كلك نظر"، "محتاج لها"، والهوى الغايب وغيرها الكثير.

المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.