الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهدر نقطتين بالتعادل مع جنوى

أهدر إنتر ميلان نقطتين في صراع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تعادل مع مضيفه جنوى بهدف لمثله مساء الجمعة ضمن الجولة الجولة 18.

تقدم ماركو أرناوتوفيتش بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 43 من المباراة، لكن جنوى أدرك التعادل بعد دقيقتين عن طريق رادو دراجوسين.

وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، متفوقًا على يوفنتوس بفارق 5 نقاط، لكن فريق السيدة العجوز يلاقي روما غدًا السبت، ويمكنه تقليص الفارق.

أما جنوى فيأتي في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

من جانبه، فشل نابولي ومونزا في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة التعادل.

ورفع نابولي حامل اللقب رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع مونزا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.