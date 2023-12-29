هدية خاصة من محمد عبده للموسيقار ناصر الصالح في ليلة اليوبيل الماسي

أهدى فنان العرب محمد عبده، الموسيقار ناصر الصالح، هدية خاصة في ليلة اليوبيل الماسي، التي تحتفي بـ60 عاماً من العطاء الفني في مشوار محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال محمد عبده: "ناصر الصالح من الشخصيات الحبيبة إلى قلبي وهو فنان إلى النخاع".

وتسلم الجائزة نجل الملحن ناصر الصالح نيابة عن والده.

ويقام حفل اليوبيل الماسي على ليلتين؛ الأولى مساء الجمعة، والثانية يوم السبت، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وفي السياق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل.

وعلق قائلاً: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".