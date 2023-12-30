متوسط رواتب السعوديين يرتفع إلى 10 آلاف ريال

يعكس ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، إلى قرابة 4 ملايين موظف وموظفة نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة لتوفير فرص العمل الملائمة وتعزيز بيئة العمل لتصبح جاذبة أكثر للشباب والفتيات الراغبين في الحصول على فرصة عمل تلبي شغفهم وطموحاتهم.

كما يؤكد ارتفاع نسبة الإناث إلى حوالي 40% من هذا العدد أن المملكة جادة في تمكين المرأة وفتح المجال أمامها لشغل العديد من الوظائف في كافة المستويات الوظيفية وتوفير العديد من البرامج التدريبية التي تساعد على تأهيل المرأة لتولي تلك الوظائف والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل.

وبحسب المرصد الوطني للعمل فقد ارتفع متوسط رواتب الموظفين في القطاع الخاص بنسبة 45% ليسجل 9.6 آلاف ريال في عام 2023 مقارنة مع 6.6 آلاف ريال في 2018، كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين يحصلون على راتب 20 ألف ريال فأكثر شهريًا ارتفع إلى 202.700 مواطن في العام الحالي مقارنة مع قرابة 85 ألف مواطن في 2018 بنسبة زيادة بلغت 139%.

إن استحداث فرص العمل المناسبة للمواطنين هو أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وقد جندت المملكة كافة الإمكانات لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم النمو في القطاع غير النفطي وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين في كافة القطاعات وتوفير المهارات والقدرات التي تؤهلهم لشغل تلك المناصب فضلا عن الاهتمام بوظائف المستقبل وتسليح الشباب بالمهارات التي تساعدهم على مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي من خلال ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، للحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل إضافة إلى التوسع في برامج العمل الحر ودعم ريادة الأعمال.