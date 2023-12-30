“المسابقات” تعلن تأجيل مباراة الطائي والاتحاد

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.

وقالت الرابطة في بيان لها، السبت، إنه تم تأجيل مباراة الفريقين لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وأشارت الرابطة، إلى أن التأجيل جاء بناءً على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر اقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن تأجيل اللقاء جاء أيضًا بناءً على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية،

وكان نادي الاتحاد قد أعلن، الجمعة، عودته مرة أخرى إلى جدة بعدما كانت بعثته تتجه إلى حائل لمواجهة الطائي، وذلك نظراً للأحوال الجوية؛ حيث سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد آخر للقاء.